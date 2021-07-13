Щемливе відео: на курорті в Одесі чоловік врятував пташку від спеки і став зіркою

Одесит врятував пташку від спеки / скріншот з відео

На курорті Аркадія в Одесі панує страшна спека у понад + 30 градусів. Від неї страждають не тільки люди, а й бездомні тварини. Так, одній з пернатих стало погано, і на допомогу прийшов чоловік.

Небайдужий місцевий житель поливав пташку водою і охолоджував її своїми помахами. Таке миле відео миттєво "завірусилося" в соцмережах і викликало хвилю захоплення вчинком чоловіка, передає Telegram-канал "Одеса INFO".

На ролику видно, як чоловік стоїть під деревами і поливає водою пташку, що лежить у нього на руках. До того він ледь полив її водичкою, намагаючись привести до тями. На окрему увагу заслуговує та турбота, з якою чоловік обережно поливає пташку водою. Він черпає кілька крапель зі стаканчика поруч і ледве обприскує безпорадне створення.

Очевидці зазначають: нічого милішого за такий порятунок ви цього дня не побачите.

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