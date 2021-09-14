УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Хворий, але розумний і хитрий: на Луганщині втік маніяк, який вбив кращого друга і рідну тітку

14 вересня 2021, 11:18

Підозрюваний у вбивствах Дмитро Федорченко може ховатися в будь-якому куточку України. Він стоїть на обліку у психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія".

false
Дмитро Федорченко, за словами місцевих жителів, дуже агресивний / Фото obozrevatel.com

В Старобільську Луганської області оголосили в розшук 36-річного Дмитра Федорченка - чоловіка підозрюють у вбивстві двох осіб. Не виключено, що злочинець вже може перебувати в будь-якій точці України.

Вбивства сталися імовірно в ніч з 29 на 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська - 36-річний Олександр Єлсуков (друг дитинства підозрюваного) і 74-річна Людмила Федорченко - його рідна тітка, сестра батька. У обох жертв були конфлікти з можливим вбивцею, передає Obozrevatel з посиланням на джерела в поліції.

Жінку вбили у неї вдома - їй завдали удару ножем в шию і стегно. Причиною смерті стала крововтрата. Тіло загиблої виявила її дочка Ірина.

Де вбивця розправився з чоловіком – невідомо, оскільки кисті рук знашли неподалік вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу Південний.

читайте такожЗберігав розчленовану дружину в морозилці: у Києві сталося моторошне вбивствоПри цьому могла бути і третя жертва. Місцеві жителі стверджують, що Дмитро напав на жінку, яка йшла вулицею, але їй вдалося відбитися і втекти. Люди одразу ж подзвонили в поліцію, але підозрюваний зник на території кладовища.

Реклама

Відомо, що Дмитро Федорченко вів самотнє життя і перебивався випадковими заробітками. За словами місцевих жителів, був агресивний. Чоловік стоїть на обліку у психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія".

"Постійно роздратований, агресивний, до оточуючих ставиться вороже, бачить галюцинації... а плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом - на жаль, так і сталося", - розповіли в прокуратурі Луганської області.

false
Фото obozrevatel.com

Коли Дмитру Федорченку було 18 років, його судили за ч.1. ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту).

Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про затримання чоловіка, але знайти його не можуть. Правоохоронці неофіційно кажуть, що ймовірність того, що злочинець знаходиться вже далеко – досить висока.

"Федорченко відключив свій мобільний, збив зі сліду собак - він хворий, але до біса розумний і хитрий. Є родичі в Росії та окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати. Думаємо, або зачаївся в самому Старобільську, або встиг проїхати вглиб України. Що, звичайно, не додає радості", - розповів співрозмовник видання.

Тим часом мешканці Старобільська живуть у страху.

"Такого ми давно не відчували: на волі гуляє справжнісінький звір. Поодинці бояться виходити жінки, дітей намагаємося теж самих не випускати", - розповіла місцева мешканка Аліна.

Як повідомляв Главред, в Києві 16-річний хлопець в ході сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.

Він наніс численні ножові поранення батькам і 8-річному братові, від чого ті загинули на місці. Пізніше хлопець пояснив, що його "перемкнуло", тому він пішов на злочин.

viber
поліція Старобільськ новини Луганської області вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «"Хворий, але розумний і хитрий: на Луганщині втік маніяк, який вбив кращого друга і рідну тітку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Усікновення глави Іоанна Хрестителя - листівки і душевні побажанняУсікновення глави Іоанна Хрестителя - листівки і душевні побажання Пенсії "злетять": кому підвищать виплати вже в жовтніПенсії "злетять": кому підвищать виплати вже в жовтні Потрібно їсти щодня: названо найкориснішу кашуПотрібно їсти щодня: названо найкориснішу кашу Спливли моторошні подробиці про смерть хлопчика в АртекуСпливли моторошні подробиці про смерть хлопчика в Артеку Топ-3 кращих батьків за знаком Зодіаку: астролог склав рейтинг найкращих батьків і матерівТоп-3 кращих батьків за знаком Зодіаку: астролог склав рейтинг найкращих батьків і матерів

Останні новини

04:24

Симптоми серцевого нападу: чотири попереджувальні знаки, які можуть з'явитися за тиждень до смертельної події

03:51

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися дивовижні та трішки дивні чоботи з 1920-х Фото Відео

03:35

День HR-менеджера в Україні в 2021 році: сердечні привітання і милі картинки до свята

02:54

Учені назвали незвичний симптом коронавірусу у дітей Відео

02:36

Помер знаменитий легкоатлет, рекорд якого й досі не побито

Реклама
01:50

Як повернути тонус вашій шкірі після сильного схуднення: поради нутриціологині

01:26

"Спроба перефарбувати собаку у вовка": політолог спрогнозував ризики відмови від кирилиці в Україні Відео

01:17

Вакцина після COVID-19: Комаровський розвінчав популярну страшилку про коронавірус Відео

00:52

Прикмети на 15 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

00:19

Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків Зодіаку: зрада, неприємна звістка або розчарування Відео

00:03

Гол скасували на останній секунді: Динамо зіграло внічию з Бенфікою в Лізі чемпіонів Фото

14 вересня, вівторок
23:57

У Харкові футбольні ворота ледь не вбили маленького хлопчика

23:30

У МОН ухвалили важливе рішення щодо дисертації одіозного нардепа Ківи Відео

23:29

В Україні прогнозують рекордний сплеск COVID-випадків на добу: в НАН назвали терміни Відео

23:12

Інсульт: нове дослідження назвало фактор способу життя, що підвищує ризик на 90% Відео

23:08

У Росії під час сходження величезного льодовика загинули туристи

22:33

Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків" і потрапив у гучний скандал Відео

22:32

Скільки можна зберігати свіжу рибу в холодильнику: що кажуть експерти по здоров'ю Відео

22:01

У моду на осінь 2021 входить напівшег - трохи кошлата стрижка на довге волосся в стилі 70-х Фото

22:00

Не харчування і не вправи: названо рішення щодо способу життя, що пророкують "успішне старіння" Відео

Реклама
21:58

У МОЗ пояснили, що буде з простроченими вакцинами від коронавірусу Відео

21:49

В Україні вдарить мороз і налетить різке похолодання Відео

21:35

Генеральне прибирання: наскільки небезпечно для здоров'я ніколи не вичищати квартиру Відео

21:31

Apple презентувала iPhone 13: основні характеристики Відео

21:06

Кулеба окреслив пріоритети України на Генасамблеї ООН

20:37

Блокування смартфонів Xiaomi у Криму: в компанії провели розслідування і зробили заяву

20:05

В Обухові учнів замість підготовки до ДПА змушують танцювати із рушниками Відео

20:00

Вірусологи виявили "надлюдський" імунітет проти коронавірусу Відео

19:55

Танці з бубном довкола зустрічі Зеленського і Путіна: чи є про що говорити президентам України та РФ Погляд

19:46

Заборона на роботу і тюремний термін: медикам загрожує покарання за підробку COVID-сертифікатів

19:40

Польща має намір назавжди відмовитися від російського газу

19:24

"Горілкою пригостила знайома": 18-річна мати "вирубалася" під час прогулянки з немовлям у Каховці

19:20

Настя Каменських вразила сексуальною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезону

18:57

З'ясувалося, чи врятує вакцина проти коронавірусу від грипу Відео

18:49

Зростання цін на газ у ЄС - не перешкода для Києва: українці заощадять через свій видобуток палива Відео

18:48

Тільки не з Росією: у Кабміні не виключили введення подвійного громадянства в Україні

18:28

Окупанти Криму мріють побудувати нове курортне місто: де і коли

18:26

Хотіли зробити "прикольне" відео: з'явилися деталі загибелі 15-річного підлітка на Дніпропетровщині

18:17

ЗМІ розкрили причину смерті судді Печерського райсуду Віталія Писанця Відео

17:58

План "ЛДНР" замість "формули Штайнмаєра": у Кравчука заявили про ультиматум РФ щодо Донбасу

Реклама
17:09

У Києві повернуть штрафи і почнуть карати порушників карантину Відео

16:50

Україна знову дозволить вивозити ліс-кругляк: Рада має намір ухвалити рішення на вимогу ЄС

16:44

Родичі впізнали та поховали: українці 2 роки довелося доводити в суді, що вона жива

16:38

Вистрибнув зі штанів: Жириновський зганьбився, критикуючи Путіна на росТБ Відео

16:25

Тіло викинули в ліс: на Буковині пограбували і жорстоко вбили чоловіка, який їхав купити авто Відео

15:52

Зґвалтували та вивезли за село: під Полтавою судять знайомих загиблої 16-річної дівчини

15:52

Мільярд дерев Зеленського: у скільки Україні обійдеться проєкт президента

15:37

День ангела в жовтні 2021 за церковним календарем: хто відзначає іменини

15:33

"До останнього вірив у диво": раптово померла учасниця шоу Майстер Шеф

15:29

Мінімалка для лікарів - 20 000 грн, стипендія 2000: Кабмін розкрив бюджет на майбутній рік

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти