На Львівщині 17-річний хлопець без прав врізався на авто у вантажівку: двоє його друзів загинули

На Львівщині 17-річний хлопець врізався на авто у вантажівку / Варта1

У ніч з п'ятниці на суботу, з 16 на 17 липня, на трасі "Львів-Тернопіль" біля села Підберезці зіткнулися Легкове авто і вантажівка. Про це повідомляє портал Варта1.

Двоє пасажирів автомобіля загинули, 17-річний водій без водійського посвідчення залишився живий.

Інцидент стався близько 04: 00. Загиблими виявилися 16-річна сестра водія легковика та 22-річний власник авто. За словами їхніх родичів, компанія з'їздила в Перемишляни в лікарню, тому що у дівчини різко захворіло вухо. Звідти медики відправили до медзакладу у Винники.

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Нагадаємо, раніше у Львові затримали водія автомобіля, яка в стані наркотичного сп'яніння скоїла ДТП і втекла,

Інцидент стався 28 травня. Близько 16:00 на вулиці Ковжуна дівчина за кермом Tesla врізалася в припаркований автомобіль Porsche Cayenne і, не зупиняючись, поїхала.

Патрульні встановили особу водія та повернули її на місце події. Нею виявилася 24-річна львів'янка.

"Перевірка в медичному закладі показала, що вона керувала транспортним засобом під дією екстазі, метамфетаміну і амфетаміну", – повідомили в патрульній поліції.