На Львівщині цвинтарний вандал поглумився над могилами січових стрільців

Вандалом виявився 20-річний хлопець / фото поліція

У місті Стрий Львівської області затримано 20-річного хлопця, який розбив 59 хрестів і пам'ятників на могилах Січових Стрільців, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як стало відомо, 8 липня близько 05:30 до правоохоронців надійшла інформація від жителя Стрия про те, що на території кладовища на вулиці Нижанківського невідомий чоловік повалив кілька надгробних хрестів і пошкодив пам'ятники.

Виїхавши на місце події, поліціянти помітили чоловіка, який намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліціянтів, молодий чоловік намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його і затримали. Він виявився 20-річним жителем Стрия.

Як попередньо встановили правоохоронці, хлопець пошкодив 59 надгробних хрестів і пам'ятників.

Фото поліція

За словами мера Стрия Олега Канівця, затриманий був у неадекватному стані, ймовірно, під дією наркотиків або алкоголю, інформує ZAXID.NET. Місцевий житель розбив тільки могили січових стрільців, тому мер розцінює це як провокацію і хоче залучити СБУ.

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Затриманий поки не пояснив своїх дій.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Львові дівчата з розмахом відсвяткували 18-річчя подруги на Меморіалі Героям Небесної Сотні.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити всі обставини інциденту.