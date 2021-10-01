На Львівщині місцеві жителі налякані через "криваву" річку: у чому причина

Вода в струмку стала криваво-червоною / скрін

У Львівській області в селі Підгайчики місцеві жителі стали помічати, що вода в струмку, який протікає через село, стала криваво-червоною, повідомляє Facebook-сторінка громадської організації Еко.юа.

На відео видно, як вода в річці набула червоного кольору.

"У селі Підгайчики Золочівського району з'явилася кривава річка!"- йдеться в дописі.

Місцеве видання Leopolis.news пише, що місцеві жителі звинувачують у забрудненні річки місцеву птахоферму. Зокрема, цього року вже двічі екоінспекція проводила перевірку цього підприємства.

Однак, цього разу активісти зняли на відео "криваву" річки біля птахоферми та відібрали проби води для незалежного лабораторного аналізу. Про результати аналізу ще не повідомляли.

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Раніше Главред писав про те, що в одному з наймальовничіших місць Карпат, на території Національного природного парку "Синевир", очевидці побачили, як невідомий чоловік скидав побутові відходи прямо в річку. Причому сміття цього у нього був цілий віз.

Неприємна подія сталася на тер. Синевирської громади. Один з очевидців спробував зупинити чоловіка, адже він фактично знищував природу. Але почув у відповідь відмову. А разом з тим і пояснення: сміття викидає саме тут, бо йому, мовляв, так наказали.