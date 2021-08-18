На Львівщині чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою і вижив

Постраждалого оперативно доставили в лікарню / УНІАН

У Червоноградському районі Львівської області стався нещасний випадок - 32-річний чоловік випадково перерізав собі шию болгаркою, але йому вдалося вижити.

Болгарка була без захисного щитка. У якийсь момент чоловік спіткнувся і впав на працюючий інструмент, передає видання ZAXID.NET.

"Болгарку встигли вчасно вимкнути, проте вона перерізала потерпілому передню і бічну поверхню шиї — до хребців", — розповів лікар Гнат Герич.

Крім того, при падінні інструмент пошкодив і щитовидну залозу чоловіка, що спровокувало масивну кровотечу. При цьому болгарка зупинилася буквально в декількох міліметрах від сонної артерії - це і врятувало чоловіка.

Потерпілого оперативно доставили в лікарню. У нього діагностували масивну рану м'яких тканин з пошкодженням м'язів, підшкірної клітковини, кісток і хрящів шийного відділу хребта.

Чоловіка прооперували, зараз він вже вдома.

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