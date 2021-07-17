На Львівщині неповнолітній влаштував ДТП: загинули двоє людей

ДТП спровокував неповнолітній / acebook.com

На Львівщині сталося жахлива аварія. Неповнолітній виїхав на зустрічну смугу руху і таким чином спровокував ДТП. В результаті, загинули дві людини, один-госпіталізований.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, НП сталася на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль" біля села Підберезці. За кермом Жигулів був хлопець 2003 року народження. Він з метою обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою "МАН".

"В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля" ВАЗ-2105 " - 2004 року народження (неповнолітня дитина) і 2000 року народження загинули на місці події. Водій "ВАЗ-2105" госпіталізований в ГДКЛ Львова", - сказано в повідомленні.

Обставини події встановлюються відповідними спецслужбами.

Нагадаємо, під Львовом у селі Рясна-Руська 1 липня, близько півночі, сталася ДТП, в якій загинув 11-річний хлопчик.

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Як з'ясувалося, нетверезий батько пустив за кермо свого сина, а той не впорався з керуванням. Відомо, що покійного звали Денис.

За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів.

За даними слідства, 35-річний батько і його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину, яка віз їх додому. У той же час чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію і медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.