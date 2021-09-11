На Львівщині батько збив на авто свою дворічну доньку: дитина померла

Водієві, який збив дитину, 31 рік. Його затримала поліція/ Фото lv.npu.gov.ua

Увечері в п'ятницю, 10 вересня, у Львівській області сталася трагедія - чоловік на смерть збив свою дворічну дитину.

Близько 21:00 в селі нетрі Яворівського району місцевий житель заднім ходом виїжджав на мікроавтобусі Opel Movanoа зі свого двору. Чоловік переїхав власну дочку. Дівчинка померла ще до приїзду медиків, передає пресслужба поліції Львощины.

Водієві, який збив дитину, 31 рік.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на термін до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Водія автомобіля затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

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Як повідомляв Главред, у місті Кілія на Одещині 15-річний хлопець на мопеді збив 7-річну дівчинку. Вона переходила дорогу на пішохідному переході. Внаслідок ДТП дівчинка знепритомніла, а згодом – впала в кому.

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