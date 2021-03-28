На Львівщині підліток "шуганув" школярок вибухівкою у рюкзаку

На Львівщині підліток "шуганув" школярок вибухівкою в рюкзаку/ varta1.com.ua/

На Львівщині стався вибух, в результаті якого постраждали дві п'ятнадцятирічні Школярки. Як повідомляє портал Варта, інший підліток кинув у рюкзак одній з них вибухову речовину.

Інцидент стався в місті Стебник ввечері 26 березня на вулиці імені Гетьмана Сагайдачного. За попередньою інформацією, вибухнуло обладнання для страйкболу.

Як пишуть місцеві журналістки, місцевий підліток, який раніше мало не став жертвою гри Синій кит і збирався стрибнути з даху дев'ятиповерхівки, вирішив пожартувати і жбурнув у рюкзак п'ятнадцятирічної дівчини вибухівку.

"За попередніми даними, хлопчик хотів пожартувати і кинув вибухову речовину в рюкзак до дівчини. Постраждали двоє 15-річних дівчаток", - повідомив стебниковський чиновник Тарас Городиський.

В результаті вибуху дівчата отримали травми, опіки обличчя, в однієї постраждалої перелом пальця.

Мотиви злочину з'ясовуються, сам підліток зник. Наразі його шукає поліція.

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