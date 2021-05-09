На Львівщині вигадали, як вирішити проблему мосту, котрий звалився

Тепер жителі села та навколишніх населених пунктів зможуть пішки пройти цю ділянку мосту. Довжина пішохідної зони становить 25 метрів.
Автодорожні служби Львівської області облаштували пішохідну зону для переходу через обвалений 3 травня міст неподалік від села Гайок, повідомив у Facebook заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.
"До уваги мешканців львівського району! Служба Автомобільних доріг у Львівській області облаштувала пішохідний перехід мостом поблизу села Гайок. Так, протягом декількох днів відповідну секцію моста розчищали, засипали грунтом і піском", - заявив чиновник.
За його словами, тепер жителі села та навколишніх населених пунктів зможуть пішки пройти цю ділянку мосту. Довжина пішохідної зони становить 25 метрів.
- Раніше Главред писав про те, що проект відновлення моста через річку Західний Буг, який обрушився 3 травня, вже найближчим часом буде готовий, після цього буде оперативно визначений підрядник і в максимально короткі терміни розпочнуться будівельні роботи.
Автор: Катерина Трохимчук