На Львівщині вигадали, як вирішити проблему мосту, котрий звалився

У Львівській області через міст зробили перехід

Автодорожні служби Львівської області облаштували пішохідну зону для переходу через обвалений 3 травня міст неподалік від села Гайок, повідомив у Facebook заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

"До уваги мешканців львівського району! Служба Автомобільних доріг у Львівській області облаштувала пішохідний перехід мостом поблизу села Гайок. Так, протягом декількох днів відповідну секцію моста розчищали, засипали грунтом і піском", - заявив чиновник.

За його словами, тепер жителі села та навколишніх населених пунктів зможуть пішки пройти цю ділянку мосту. Довжина пішохідної зони становить 25 метрів.