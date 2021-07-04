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Львівську область атакують отруйні змії: як убезпечити себе та що робити при укусі

4 липня 2021, 13:52

В Україні немає сироватки проти отрути поширеної змії – гадюки карпатської – кажуть медики.

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На Львівщині розпочалася навала змій / ТСН

У Львівській області у селищі Славське отруйні змії покусали двох жінок, постраждалі зараз знаходяться в реанімації. Зараз в Україні немає сироватки проти отрути поширеної змії – гадюки карпатської – кажуть медики.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН 3 липня. За словами місцевих жителів, в цьому гірському районі плазунів можна зустріти де завгодно; в цьому випадку – в траві свого двору.

Одна з постраждалих – Ольга Плечій – несла дворічну дочку в будинок і відчула, як щось вжалило в ногу. Жінка каже, що спершу подумала: її вжалила бджола. Через це вона втрачала час і звернулася в лікарню тільки через дві години після інциденту, після того, як побачила змію в траві свого двору.

А ось сусідку по реанімації 54-річну Оксану Кенік, також мешканку Славського, гадюка вкусила в руку, коли жінка полола квіти біля будинку. "Рукавички забула одягнути, пішла полоти, чую як мене щось вжалило. Далі полю, дивлюся змія. Відразу звернулася до свого сина", – розповідає постраждала.

Поки чекала швидку, син надавав першу допомогу. "Говорили розрізати лезом, ми дали перекис. Син мій і душив, думала палець відірве", – розповідає Оксана Кенік. Саме цього робити не треба, кажуть медики. Щоб не травмувати рану ще більше.

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Медичний директор Сколівської центральної лікарні Оксана Ярмола підкреслила: у разі укусу змії потрібно:

  • знерухомити кінцівку;
  • прикласти до травмованого місця щось холодне;
  • багато пити;
  • негайно звернутися до медичного закладу.

Жінки зараз перебувають у реанімації, але без загрози для життя – кажуть медики. І скаржаться – сироватки проти отрути гадюки карпатської вже давно немає, є тільки проти степових змій. Така ситуація виникла через те, що антидот в країні не зареєстрований і закуповувати його держава не може. Крім того, наявний препарат колють тільки в критичних випадках, оскільки може виникнути сильна алергічна реакція, у зв'язку з чим пацієнтів в подібних випадках лікують симптоматично.

Відзначається, що в Україні водиться близько двадцяти видів змій і з них три – отруйні. Герпетологи підкреслюють: першими змії не нападають, але будь-який рух можуть розцінити як небезпеку і вжалити, захищаючись.

"Отрута гадюки – це речовина, щоб виробити яку, їй треба витратити досить багато енергії, і так позбутися своїх поживних речовин, тому вона нею зовсім не хоче розкидатися. Отже, вона на марно кусати не буде, навіть є випадки, коли гадюка кусає, але не випорскує отрути", - каже голова Львівського відділення герпетологічного товариства Тарас Гринчишин.

У ліс або високу траву фахівці радять заходити у відповідному одязі і взутті і з палицею. Їй потрібно простукувати зарості перед собою. Гадюки глухі, але чують вібрацію, тому побіжать. Але якщо ж укусу уникнути не вдалося – потрібно відразу їхати в лікарню.

Укуси змій. Перша допомога
Укуси змій. Перша допомога / МОЗ

Раніше Главред писав, що в одній з машин столичної служби таксі виявили змію – це був маїсовий полоз, якого ще називають Червона щуряча змія.

Подібний випадок стався нещодавно в Харкові. Там господиня квартири знайшла під своїм ліжком пітона. Жінки викликала поліцію, яка витягла рептилію з житла. Незабаром знайшлися і господарі змії.

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