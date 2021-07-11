Гади атакують: на Львівщині за день три людини потрапили до лікарні після укусу змій

Під Львовом змії атакують людей / wikipedia.org

За минулу добу у Львівській області відразу три людини постраждали від укусів змій, в тому числі одна дитина. Плазуни вкусили усіх трьох потерпілих за праву ногу, всі вони госпіталізовані.

"10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом укус змії госпіталізовано три людини. Всі постраждалі в стані середньої тяжкості", – повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС уточнили, що в Перемишлянську центральну районну лікарню госпіталізована 34-річна львів'янка, яку змія вкусила в праву стопу. У Турківську лікарню госпіталізована 13-річна дівчинка з укусом в гомілку. У цю ж лікарню госпіталізована 41-річна жінка – її, як і інших постраждалих, змія вкусила в праву стопу.

Як повідомляв Главред, на початку липня у Львівській області в селищі Славське отруйні змії покусали двох жінок, постраждалі потрапили в реанімацію. Медики кажуть, що зараз в Україні немає сироватки проти отрути поширеної змії – гадюки карпатської. У сюжеті ТСН ви детальніше дізнаєтесь про випадки у Львові:

Що робити, якщо побачили змію поруч:

не можна панікувати, робити різкі рухи, потрібно спокійно піти;

якщо йдете в ліс, остерігайтеся потенційно небезпечних місць – високої трави, кущів;

одягніть щільну високе взуття, щоб убезпечити себе при зустрічі з плазуном.

Якщо змія все ж вкусила, потрібно:

знерухомити кінцівку;

прикласти до травмованого місця щось холодне;

багато пити;

негайно звернутися до медичного закладу.

Укуси змій. Перша допомога / МОЗ / МОЗ

Відзначається, що в Україні водиться близько двадцяти видів змій і з них три – отруйні. Герпетологи підкреслюють: першими змії не нападають, але будь-який рух можуть розцінити як небезпеку і вжалити, захищаючись.

У ліс або високу траву фахівці радять заходити у відповідному одязі і взутті і з палицею. Їй потрібно простукувати зарості перед собою. Гадюки глухі, але чують вібрацію, тому побіжать. Але якщо ж укусу уникнути не вдалося – потрібно відразу їхати в лікарню.