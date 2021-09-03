На Львівщині вантажівка на швидкості влетіла у магазин, є жертви

На Львівщині автомобіль в'їхав у магазин

У Львівській області в місті Рудки вантажний автомобіль в'їхав у магазин, в результаті чого загинули чотири особи, повідомляти обласне управління поліції у п'ятницю, 3 вересня.

ДТП сталася сьогодні приблизно о 16: 20 по вул.Самбирській.

"Як попередньо встановили співробітники поліції, водій тягача Рено не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і в'їхав у продуктовий магазин" - сказано в повідомленні.

На місці аварії загинули водій вантажівки і дві жінки. Також неповнолітню дівчинку-пішохода з травмами доставили до лікарні, де вона померла від отриманих ушкоджень. Особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, раніше, в ніч на 6 березня, український автобус, який виконував рейс Познань-Херсон, опинився у епіцентрі ДТП на польській автостраді А4.

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В автобусі їхали 57 осіб (у тому числі двоє водіїв). В результаті ДТП загинули п'ятеро осіб. 26 пасажирів були госпіталізовані, четверо - у важкому стані.

У рятувальній операції брали участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.

Як повідомляв пізніше Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, В Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали в результаті смертельної ДТП. Як розповів дипломат, в українців була відсутня медична страховка.