На Львівському напівмарафоні зупинилося серце у ще одного бігуна

У Львові у 53-річного чоловіка під час забігу трапилася зупинка серця / УНІАН

Під час проведення Львівського напівмарафону, котрий відбувався у місті 26-27 червня, стало зле ще одному учасникові, однак його вдалося реанімувати, розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пише в середу, 30 червня, Tvoemisto.tv.

З'ясувалося, що у 53-річного чоловіка під час забігу трапилася зупинка серця, проте медики змогли врятувати його життя.

Учасника забігу доставили до Львівського обласного кардіоцентру.

Нагадаємо, 27 червня Львівський напівмарафон 2021 (відстань – 21 км) затьмарив трагічний інцидент – молодий хлопець впав за 200 метрів до фінішу. Учаснику марафону швидко надали медичну допомогу.

Волонтер-рятувальник стверджувала, що спочатку хлопець дихав, а потім дихання почало зникати. Бігун реанімували близько години, проте так і не повернули до життя.

Спочатку організатори напівмарафону оголосили, що забіг припинено, проте пізніше його вирішили продовжити за зміненим маршрутом.

Довідка. Run Ukraine займається організацією спортивних масових заходів, зокрема, Львівського напівмарафону. У 2021 році у Львові відбувся шостий за рахунком напівмарафон.