На Медведчука наділи електронний браслет: у прокуратурі розкрили деталі

Віктор Медведчук / Reuters

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом.

За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці наділи електронний прилад на нардепа, повідомляють Українські новини.

На депутата від ОПЗЖ браслет був надітий пізно ввечері 13 травня в будівлі поліції Києва, йдеться в повідомленні.

"Браслет наділи. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю", - повідомили в ОГП.

Депутат не може відлучатися з дому і повинен весь час носити електронний засіб контролю.

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Справа Віктора Медведчука:

Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни

Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Що таке домашній арешт: