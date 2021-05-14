На Медведчука наділи електронний браслет: у прокуратурі розкрили деталі

Нардеп не може відлучатися з дому і повинен весь час носити електронний засіб контролю.
Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом.
За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці наділи електронний прилад на нардепа, повідомляють Українські новини.
На депутата від ОПЗЖ браслет був надітий пізно ввечері 13 травня в будівлі поліції Києва, йдеться в повідомленні.
"Браслет наділи. Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю", - повідомили в ОГП.
Депутат не може відлучатися з дому і повинен весь час носити електронний засіб контролю.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".
Що таке домашній арешт:
- Запобіжний захід для людини, яка скоїла злочин і не повинна певний час залишати будинок/квартиру, місто і країну. Підозрюваний повинен знаходитися у себе вдома-квартира або будинок, за адресою якої зареєстрована дана особа.
- Громадянин перебуває під таким арештом не більше 2-х місяців. Однак трапляються ситуації, коли даний термін збільшується.
- Використання електронного браслета-це спосіб контролювати перебування обвинуваченого в квартирі або в будинку без сорому і обмеження в його способі життя.
- Стежити за підозрюваним можуть співробітники поліції, які мають право відвідувати його житло. Відвідувати обвинуваченого контролюючі органи можуть в денний і вечірній час. Якщо були помічені порушення з боку обвинуваченого, тоді поліцейські можуть приїхати з перевіркою навіть у нічний час доби.
Автор: Олексій Тичина