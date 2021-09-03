"На мене йде. Мені страшно": у Києві лось біля станції метро моторошно налякав чоловіка

У Києві лось біля станції метро моторошно налякав чоловіка біля / скріншот з відео

У столиці України чоловіка охопив дикий переляк, коли він побачив дикого лося, який, неспішно поцокуючи копитами, здійснював прогулянку біля станції метро "Житомирська". Відеозапис інциденту житель міста опублікував на YouTube.

"Він на мене йде. Мені страшно. Що робити в таких ситуаціях? Він-агресивний?",- сказав чоловік, плутаючи від страху і хвилювання українські та російські слова.

читайте такожПід Києвом через лося сталася ДТП: відео з місця події

Нагадаємо, раніше на Волині неподалік українсько-польського кордону в лісі були виявлено прилади-імітатори слідів лосів, за допомогою яких контрабандисти планують незаконного проникати в сусідню країну.

прилади-імітатори були заховані в траві на ділянці кордону "Новогрузське".

Реклама

Прикордонники вилучили прилади в установленому законом України порядку.

Крім того, прикордонники швидко провели активну фазу заходу щодо встановлення групи контрабандистів, яким і належали імітатори слідів тварини.