На Миколаєві п'яний чоловік облив бензином і на смерть спалив тещу

У місті Снігурівка (Миколаївська область) 64-річний чоловік після сімейної сварки облив бензином і підпалив свою тещу. Від отриманих опіків жінка померла, повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Як кажуть копи, інцидент стався в суботу, 2 жовтня. Про нього стало відомо після дзвінка сусідки правоохоронцям. Вона розповіла, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, облив свою тешу бензином. Жінка кричала і каталася по землі. А пожежа перекинулася на житловий будинок.

Після гасіння вогню правоохоронці виявили тіло літньої жінки. Їй було 84 роки.

Чоловіка затримали. Кримінальне провадження розпочали за статтею про умисне вбивство (пункт 4 Частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Затриманому може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше в Кривому Розі 26 травня стався шокуючий випадок між молодою парою. Чоловік облив горючою речовиною і підпалив свою вагітну кохану.

Як розповіли в Департаменті карного розшуку, 21-річна жінка на 17 тижні вагітності опинилася в реанімації.

На пошуки зловмисника відразу кинули всі сили, перекрили Автовокзали і залізничний вокзал. Хлопця швидко вдалося зловити, і він заявив, що дівчина отримала опіки при приготуванні їжі.

17-річному хлопцеві загрожує звинувачення в замаху на вбивство. Крім того, за місцем проживання у нього під час обшуку виявили зброю. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.