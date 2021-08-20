На Миколаївщині жінка винесла з вогню трьох сусідських дітей: дівчатка - в реанімації

У Миколаївській області жінка, ризикуючи життям, винесла з вогню трьох малолітніх дітей / скріншот ТСН

У Миколаївській області спалахнула пожежа в одноповерховому багатоквартирному будинку. В одній з квартир будинку залишилися без нагляду три малолітні дитини - п'ятирічні дівчатка-близнюки та їх трирічна сестричка. Жителі, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок, побачивши, що горить квартира молодої сім'ї, ризикуючи життям, кинулася рятувати малюків.

Ще до приїзду рятувальників сусідка вибила двері в палаючу квартиру. Діти були без свідомості, але ще дихали. Дівчатка надихалися чадним димом і зараз знаходяться в реанімації, передає ТСН.

"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі біля дверей, обличчям вниз лежала молодша дитина. Взяла і винесла її на вулицю. Потім розшукала другу. Вибігла на вулицю, повітря набрала в легені та зайшла в приміщення втретє. Знайшла останню дівчинку, винесла і її. Діти були в сажі, але живі", — розповіла Людмила Симоненко.

Коли виникла пожежа, батько дівчаток був на роботі, а мати вийшла у справах, залишивши дітей на брата. Експерти розглядають дві версії загоряння: або загорілася проводка біля телевізора, або пожежу влаштували самі діти, оскільки по кімнаті були розкидані сірники.

Як повідомляв Главред, в Житомирській області трагічно загинула шестирічна дитина, у неї були певні особливості розвитку. Тіло хлопчика виявили після пожежі в сараї. Трагедія сталася в селі Велика Цвіля.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути внаслідок необережного поводження з сірниками. Зі слів рідних дитини, хлопчик іноді грався із сірниками, які у нього забирали.