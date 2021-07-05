На Одещині невідомий у кров побив лопатою 80-річну матір чиновника МВФ

Лопата / УНІАН

У неділю, 4 липня, 2021 року, зловмисник побив 80-річну матір відомого українського фінансиста та заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована. Про це сам чиновник написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю. Потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік", - написав Рашкован.

Чиновник також додав, що його мати дивом залишилося в живих. Плюс, каже він, сусіди вчасно викликали швидку допомогу і поліцію, яка зловила злочинця.

"Поліція спрацювала відмінно - злочинця спіймали. Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями. Хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста", - підсумував Рашкован.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловік жорстоко побив колишню кохану на її робочому місці. Він увірвався в магазин одягу, де вона працює і кілька разів вдарив її кулаком.

Після нападу дівчину забрала "швидка допомога". Також постраждала ще одна співробітниця торгової точки, яка заступалася за співробітницю, і намагалася вгамувати нападника.

У постраждалої зламаний ніс, численні забої і струс мозку.