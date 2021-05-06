На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, загинув офіцер

Прикордонника знайдено мертвим сьогодні вдень, повідомили в ДПСУ.
В Одеській області в середу, 5 травня, на озері Тудорове перекинувся човен, в якому були прикордонники, що патрулюють кордон. У човні знаходилися четверо прикордонників, один з них зник. Було розпочато рятувальну операцію.
У четвер, 6 числа, близько 12 години тіло зниклого прикордонника знайшли рятувальники, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
За словами співробітників ДПСУ, що вижили, човен перекинувся через те, що погіршилися погодні умови.
У відомстві додали, що зниклий прикордонник – 32-річний майор Костянтин Коняєв, який охороняв кордон понад 15 років.
Костянтин Коняєв обіймав посаду заступника начальника відділу прикордонної служби Маяки з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону. Одружений, у нього залишилося двоє дітей.
На Одещині загинув офіцер-прикордонник – відео з місця трагедії
- Довідка. Тудорове озеро знаходиться у Біляївському районі Одеської області біля українсько-молдавського кордону.
- Озеро є одним з найбільших у заплаві Дністра, пише Вікіпедія. Довжина озера майже 3 кілометри, а ширина – 1,5 км. Найбільша глибина становить 1 метр.