На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, загинув офіцер

На Одещині загинув майор ДПСУ / dpsu.gov.ua

В Одеській області в середу, 5 травня, на озері Тудорове перекинувся човен, в якому були прикордонники, що патрулюють кордон. У човні знаходилися четверо прикордонників, один з них зник. Було розпочато рятувальну операцію.

У четвер, 6 числа, близько 12 години тіло зниклого прикордонника знайшли рятувальники, йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

За словами співробітників ДПСУ, що вижили, човен перекинувся через те, що погіршилися погодні умови.

У відомстві додали, що зниклий прикордонник – 32-річний майор Костянтин Коняєв, який охороняв кордон понад 15 років.

На Одещині загинув майор-прикордонник Костянтин Коняєв / dpsu.gov.ua

Костянтин Коняєв обіймав посаду заступника начальника відділу прикордонної служби Маяки з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону. Одружений, у нього залишилося двоє дітей.

На Одещині загинув офіцер-прикордонник – відео з місця трагедії