На Одещині жорстоко розправилися з бродячими тваринами

У Білгороді-Дністровському вбили одного пса, а ще одного – поранили / Фото pixabay.com

У місті Білгород-Дністровський на території приватних гаражів невідомий зловмисник жорстоко розправився з бродячими собаками.

Чоловік розстріляв собак, одного пса знайдено мертвим, а ще одного – пораненим, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Одеській області.

У відомстві додали, що розстріл тварин з балкона бачив чоловік.

"На території приватних гаражів в одному з районів міста місцевий житель знайшов двох безпритульних собак – одного мертвого, а іншого з пораненням…", – поділилися у поліції.

Правоохоронці з'ясовують, хто стріляв у тварин.

В Україні передбачено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами – це ст. 299 Кримінального кодексу. За фактом стрілянини у собак розпочато провадження за ч. 1 ст. 299. Зловмиснику загрожує арешт на шість місяців чи обмеження волі на термін до трьох років.

Раніше в Україні вже карали за жорстоке поводження з тваринами.

Зокрема, різноробу, який у селі Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області у стані алкогольного сп'яніння жбурнув на асфальт бездомне кошеня й не вбив, суд дав п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

Кошеня через дії чоловіка залишився без ока.