На одеському узбережжі з'явилися "домашні" лисиці: тварини абсолютно не бояться людей

Лисицы на Черном море / Facebook

На узбережжі Чорне море поблизу Одеси відпочиваючі та місцеві жителі помітили вельми привітних лисиць, які абсолютно не лякаються людей.

У мережі з'явилися милі фото тварин, яких крупним планом закарбувати місцевий фотограф.

Дикі тварини мешкають в каменях на околицях Фонтанки, що в 30 кілометрах від міста.

Відзначається, що місцеві жителі підгодовують лисиць, тому тварини з кожним днем стають більш прирученими і підходять прямо до людей.

Більш того, вони позують перед об'єктивами фотокамер.

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Разом з цим, директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков застерігає населення не приручати лисиць, так як це, за його словами, не тільки розумні, але і хитрі тварини, які здатні пристосовуватися до різних умов життя.

"Невідомо чим все це закінчиться. Привчити їх до контакту з людьми дуже недобре. Виходячи з інтересів самої лисиці, краще її не приручати. Так ми тільки зробимо ведмежу послугу дикому звірові", - розповів Бєляков в коментарі місцевому виданню Думська.

Позицію директора зоопарку підтримують і деякі користувачі Мережі, яких обурило фото лисиці з дитиною. Люди кажуть, що вони можуть страждати сказом і тому бути такими дружніми.

Нагадаємо, узбережжя Азовського моря окупували плазуни. Їх розвелося дуже багато, вони не дають нормально відпочити туристам.

У мережі публікують фото і відео, на яких відображено не найприємніше сусідство на узбережжі Приморського Посаду.

На думку місцевих жителів, після того, як побудували вітряки, птахи, які раніше їли змій, тепер бояться літати поруч. Це сприятливо впливає на розмноження змій на території.