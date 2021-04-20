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На переговорах щодо Донбасу стався значний прорив

20 квітня 2021, 19:26
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У ТКГ пройшло екстрене засідання щодо Донбасу, де обговорили додаткові заходи щодо припинення вогню.

Війна на Донбасі
У ТКГ пройшло екстрене засідання щодо Донбасу / УНІАН

20 квітня відбулися переговори щодо Донбасу підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи. Як повідомляє українська делегація в ТКГ, вдалося домогтися істотного прориву.

Сторони погоджують додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

"За основу був узятий український проект Доповнення. Завдяки сприянню глави СММ ОБСЄ пана посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі", - йдеться в повідомленні пресслужби української делегації в ТКГ в Telegram.

Також повідомляється, що дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ. Не виключено, що таке засідання пройде ще до кінця цього тижня.

"Є надія, що на наступне засідання ТКГ на рівні глав делегацій (28 квітня) документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю узгодженому варіанті", - зазначили в ТКГ.

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При цьому член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що конкретних результатів досягнуто не було.

"Це було засідання підгрупи з безпеки, тобто військові збиралися. Єдине, що я можу сказати з обережною дипломатичністю, що все-таки конкретних результатів досягнуто не було. І, в принципі, дивно було б їх очікувати, якщо навіть зовнішньополітичні радники нормандської четвірки не змогли домовитися за конкретними результатами. Але сам факт того, що підгрупа зібралася, тим більше зібралася з формального приводу, це вбивство на тій стороні мирного жителя, можна розцінювати позитивно, оскільки Україна якраз і виступає з пропозицією після кожного летального випадку збиратися підгрупі з безпеки і з'ясовувати це питання", - розповів Гармаш, передає Україна 24.

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За словами Гармаша, з боку Росії " це була гра м'язами, спрямована не на реальну військову ескалацію, а на отримання дипломатичних результатів, - сказав Байден Путін. Від України вони хочуть суб'єктивізації ОРДЛО, в чому і полягає запинка ТКГ".

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

війна на Донбасі ТКГ Сергій Гармаш переговори по Донбасу
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