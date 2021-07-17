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На пляжах Києва вивісять червоні прапори: що це означає

17 липня 2021, 15:58

Через тривалу аномальну спеку у водоймах "цвіте" вода. Тому із сьогоднішнього дня на столичних пляжах заборонено купатися.

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У Києві тимчасово заборонили купатися у водоймах / Фото Facebook

З суботи, 17 липня, на всіх муніципальних пляжах Києва заборонено купатися. Там вивісять червоні прапори.

Як повідомило у Facebook комунальне підприємство Плесо, заборона на купання в столичних водоймах встановлюється з профілактичною метою. Так, через тривалу аномальну спеку у водних об'єктах відбувається активне "цвітіння" води - розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини.

В результаті відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується.

читайте також"Туристичний сезон накрився": в Ялті у море змило сміття з незаконних звалищ, купатися забороненоЩоби запобігти поширенню серед населення інфекційних хвороб, офіційним пляжам столиці присвоєно тимчасовий статус "не купатися". Коли цей статус буде скасовано, обіцяють повідомити окремо.

При цьому відпочивати на березі дозволено - пляжі залишаються відкритими для відвідування.

Зазначимо, у Києві діють 14 комунальних пляжів:

  • пляж "Пуща-Водиця" в Оболонському районі;
  • пляж "Вербне", Оболонський район;
  • пляж "Чорторий", Деснянський район;
  • пляж "Троєщина";
  • пляж "Веселка", Воскресенка;
  • пляж "Центральний" на Трухановому острові;
  • пляж "Веселка", Дніпровський район;
  • пляж "Молодіжний", Гідропарк;
  • пляж "Венеція", Гідропарк;
  • пляж "Дитячий", Гідропарк;
  • пляж "Передмістна-Слобідка", Гідропарк;
  • пляж "Золотий", Гідропарк;
  • пляж "Тельбін", Березняки;
  • пляж "Галерна", Корчувате.

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли Україну залишить пекельна спека. За її прогнозом, 18 липня висока температура повітря протримається ще на більшій частині України. Стовпчики термометрів зафіксують рекордні +30...+ 35 градусів. Водночас на Заході очікується якийсь спад температури - до +28...+32 градусів.

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