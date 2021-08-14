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На пляжі в Очакові скутер влетів у відпочиваючих та покалічив жінку

14 серпня 2021, 20:29

У результаті події жінка з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу.

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На пляжі в Очакові скутер в'їхав у людей

На міському пляжі у місті Очаків водний скутер наїхав на пірс, де знаходилися відпочиваючі. У результаті була травмована жінка. Відкрито кримінальне провадження, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Подія трапилася в суботу, 14 серпня, близько 11:50.

"В результаті події жінка з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні", - йдеться в повідомлення.

Подію кваліфіковано за ознаками ч.1 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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Раніше Главред писав про те, що українські туристи, котрі відочивать на курортах Азовського моря, масово скаржаться на інтоксикацію організму. Підозрюють, що вона могла з'явитися через контакт з медузами, яких цього року там вкрай багато і деякі з них є отруйними.

Відзначається, що інтоксикацію може викликати не тільки контакт з медузами, а й сам запах від організмів, які розкладаються. Таке можливо, якщо їх вчасно не прибрали з пляжу, вони тривалий час лежали під сонцем, а люди вдихали ці пари.

пляжі Миколаївська область новини України
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