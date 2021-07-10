На узбережжі Чорного моря чергова атака: популярний курорт окупували сонечка

"Сонечка" сідають на людей / скріншот

Не встили прийти до тями після навали морських бліх і змій на узбережжі Азовського і Чорного морів, як на курорті у Херсонській області комахи знову атакували відпочиваючих.

Нашестя сонечок, яким нещодавно милувалися туристи Одеси, на цей раз спіткало Залізний Порт.

Як повідомляє ТСН, село заполонили тисячі жуків. До цього багато мертвих сонечок плавали в морі.

Зараз на курорті тисячі сонечок. Вони літають і покривають будівлі, а також сідають на людей, яких, при цьому, абсолютно не бояться.

Пояснити причину масового розповсюдження комах ні місцеві, ні експерти наразі не в силі.

Раніше Главред писав, що в Запорізькій області одним з цікавих курортних містечок є Приморськ, прісну воду в якому облюбували змії.