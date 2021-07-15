На Полтавщині агресивний пес покусав обличчя шестирічному хлопчикові

На Полтавщині агресивний пес покусав обличчя шестирічному хлопчику / Oleh Herii / flickr.com

У Полтавській області від зубів агресивного пса постраждала дитина. Собака напав на вулиці на шестирічного хлопчика. Як повідомляють в Главку Нацполіції по регіону, до регіональної дитячої лікарні доставили дитину з множинними рваними ранами на обличчі.

Поліцейські з'ясували, що на хлопчика напав пес (в родоводі якої багато порід, але найсильніше відзначена Уссурійська вівчарка.

Господар собаки — 35-річний житель Кременчука - отримав протокол за частиною 2 статті 154 кодексу України Про адміністративні правопорушення. У цій статті йдеться про порушення правил утримання собак, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей.читайте такожЩо робити, якщо вкусила собака: 6 порад від МОЗ

Нагадаємо, раніше п'ятирічного хлопчика в Черкаській області в селі Новоселиця покусав бійцівський собака. Як повідомляють місцеві ЗМІ, собака накинулася на дитину і зламала йому плечову кістку.

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Розлючену собаку зуміла відтягнути від хлопчика тільки його власниця, коли почула крики. Дитина лежала в калюжі крові з відкритим переломом.

Хлопчика з Катеринопільської лікарні перевели до Черкас. Він втратив багато крові, але його стан вдалося стабілізувати.