На Полтавщині дворічні двійнята так "лікувалися від гіпертонії", що потрапили до лікарні

Діти наковталися таблеток / volynnews.com

Жахливий випадок у Полтавській області. Дві маленькі дівчинки госпіталізовані до лікарні. Передбачається, що вони наковталися пігулок від гіпертонії.

Як повідомили в главку поліції регіону, інцидент стався в Миргородському районі вранці в понеділок, 30 серпня. У лікарні опинилися дворічні дівчатка з підозрою на отруєння таблетками.

Копи припускають, що діти знайшли таблетки від гіпертонії в маминій сумці і з'їли кілька штук. Зокрема, мати побачила біля них напівпорожню блістерну упаковку від ліків.

Обставини НП встановлюють фахівці.

читайте такожВ Україні збираються заборонити рекламу ліківДивіться відео: Чи почнуть в Україні продавати ліки тільки за призначенням лікаря

Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про заборону продажу лікарських препаратів дітям до 14 років. Відповідний закон підтримав 342 депутат. До такого рішення уряд прийшов через те, що серед підлітків трапляється багато смертей і суїцидів саме від медпрепаратів, які доступні їм у вільному режимі.

Також раніше в Київській області в Боярці в академічному ліцеї гармонія дві учениці ліцею отруїлися таблетками, одна з них померла, інша-потрапила в лікарні. Згідно з оперативними даними, дві учениці 7-го класу прийняли невідомі речовини, в результаті чого отруїлися. Одну з них не вдалося врятувати.