На Полтавщині дорогою до Києва перекинувся автобус з людьми, багато постраждалих / Нацполіція

Моторошна автомобільна аварія сталася на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" уранці 11 жовтня – там перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок ДТП постраждали 11 осіб.

Як повідомили в пресслужбі поліції, автобус прямував з Луганської області до Києва. За кермом перебував 56-річний водій. Орієнтовно о 6:40 ранку автобус з'їхав з проїжджої частини дороги і перекинувся на бік.

В автобусі на момент ДТП перебувало двадцять два пасажири і двоє водіїв. Унаслідок аварії водієві і десяти пасажирам надають допомогу в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує обставини та причини ДТП.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Раніше йшлося про те, що увечері в суботу, 9 жовтня, в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного мікроавтобуса. Як результат дві людини загинули, ще дев'ять - постраждали.

Аварія сталася на 455-му кілометрі траси поблизу села Холодна Балка. Маршрутка зупинилася на трасі, щоб підібрати пасажирів. У цей момент вантажівка MAN на великій швидкості врізалася в автобус.