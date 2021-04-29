На Полтавщині семикласниці влаштували оголену фотосесію на кладовищі

Під Полтавою 7-класниці влаштували фотосесію на кладовищі / УНІАН

У Полтавській області три семикласниці влаштували оголену фотосесію на кладовищі. Одна зі школярок опублікувала фото в соцмережі.

Кременчуцький районний суд виніс попередження батькам дівчаток. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Дівчатка, які фотографувалися на кладовищі, навчаються в Білецькому навчально-виховному комплексі.

Суд визнав винними батьків школярок у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Батькам призначили адміністративне покарання у вигляді попередження та змусили їх сплатити судовий збір по 454 грн з кожного обвинуваченого.

Батьки дівчаток під час судового засідання визнали свою провину і щиро розкаялися.

читайте також"Голий злочин" в ОАЕ: затриманий за організацію фотосесії росіянин вперше розкрив подробиціЯк повідомляв Главред, у Луцьку підлітки влаштували танці на кладовищі заради відео в TikTok. Незабаром школярі опублікували в Мережі відео з вибаченнями за свій вчинок.

Нагадаємо, раніше у Львівській області три школярки з Новояворівська на Гелловін влаштували вечірку на кладовищі та виклали в соцмережі фотографії з пляшками пива, сигаретами і танцями. Фотосесія на надгробках шокувала все місто.