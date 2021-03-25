На Полтавщині у медколеджі викладачі варили наркотики

На Полтавщині у медколеджі викладачі масово варили наркотики / Нацполіція

У Полтавській області в одному з медичних коледжів група зловмисників понад рік виготовляла наркотичні та психотропні речовини й у великих масштабах збували їх через створені в месенджерах інтернет-магазини. Про це повідомили представники пресслужби регіону.

За словами поліцейських, встановлено, що до складу групи входили викладачі одного з медичних навчальних закладів. Незаконне виготовлення психотропних речовин вони здійснювали в умовах хімічної лабораторії медичного коледжу.

В ході слідства також було встановлено, що зловмисники виготовляли і продавали препарати, які містять в собі речовину "псевдоефедрин", оборот якого строго обмежений. У поліції кажуть, що ці препарати незаконно привезли на територію України через митний кордон поза митним контролем.

Правоохоронці провели обшуки 24 березня та вилучили психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори, обладнання для їх виготовлення, смартфони, за допомогою яких учасники групи спілкувалися між собою, гроші, отримані від незаконного обігу наркотиків і так далі.

Проти шести громадян України відкрито кримінальну справу і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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