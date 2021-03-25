УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Полтавщині у медколеджі викладачі варили наркотики

25 березня 2021, 19:53

Всім затриманим співробітниками поліції в Полтавській області підозрюваним загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Речовина
На Полтавщині у медколеджі викладачі масово варили наркотики / Нацполіція

У Полтавській області в одному з медичних коледжів група зловмисників понад рік виготовляла наркотичні та психотропні речовини й у великих масштабах збували їх через створені в месенджерах інтернет-магазини. Про це повідомили представники пресслужби регіону.

За словами поліцейських, встановлено, що до складу групи входили викладачі одного з медичних навчальних закладів. Незаконне виготовлення психотропних речовин вони здійснювали в умовах хімічної лабораторії медичного коледжу.

В ході слідства також було встановлено, що зловмисники виготовляли і продавали препарати, які містять в собі речовину "псевдоефедрин", оборот якого строго обмежений. У поліції кажуть, що ці препарати незаконно привезли на територію України через митний кордон поза митним контролем.

Правоохоронці провели обшуки 24 березня та вилучили психотропні речовини, наркотичні засоби, прекурсори, обладнання для їх виготовлення, смартфони, за допомогою яких учасники групи спілкувалися між собою, гроші, отримані від незаконного обігу наркотиків і так далі.

Проти шести громадян України відкрито кримінальну справу і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Речовина

читайте такожУ Борисполі спіймали іноземця з двома валізами наркотиків

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те:

  • У Запорізькій області у двох дівчат (одна з яких була неповнолітньою) правоохоронці вилучили партію наркотиків і психотропних речовин на суму приблизно в 7 мільйонів гривень.
  • У Луцьку лікар-гінеколог, який працював у міському пологовому будинку, займався сутенерством і підшукував повіям клієнтів на вулиці Рівненська.
  • Крім того, чоловік здійснював незаконні торговельні операції та продавав амфетамін.

поліція новини Полтави новини України
Зараз ви переглядаєте новину «На Полтавщині у медколеджі викладачі варили наркотики». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дуа Ліпа засвітила соковиту попу на відвертих селфі в туалетіДуа Ліпа засвітила соковиту попу на відвертих селфі в туалеті На переговорах щодо Донбасу стався значний проривНа переговорах щодо Донбасу стався значний прорив Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Росія вирішила вичікувати момент для нападу на УкраїнуРосія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Чи дасть Путін померти Навальному у тюрміЧи дасть Путін померти Навальному у тюрмі

Останні новини

11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
Реклама
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
Реклама
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
Реклама
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти