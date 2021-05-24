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На Полтавщині у ванній потонула однорічна дитина: тіло виявив співмешканець п'яної матері

24 травня 2021, 12:55

"Швидку" викликав співмешканець матері дитини. За попередньою інформацією, мати дитини, ймовірно, перебувала у нетверезому стані.

дитина, немовля
На Полтавщині у ванній потонула однорічна дитина / Reuters

Трагедія сталася у Кременчуці Полтавської області - там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.

Як повідомляє місцеве видання "Кременчуцька газета" з посиланням на оперативні служби міста, біда сталася 23 травня в одному з будинків на проспекті Свободи. Тоді ж медикам і надійшло повідомлення про трагічну загибель однорічної дитини. Виявилося, що немовля потонуло у ванні. На місці лікарі констатували смерть малюка.

Зазначається, що "швидку" викликав співмешканець матері дитини. За попередньою інформацією, мати дитини, ймовірно, перебувала у нетверезому стані.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області, правоохоронцям орієнтовно о 22 годині надійшло повідомлення від 35-річного кременчуківця, що у квартирі, у ванній, він виявив тіло однорічного малюка.

За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група поліції та медики, які констатували смерть дитини. Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Наразі з'ясовуються деталі ситуації.

Смерть немовлят в Україні - про що йшлося раніше:

новини Полтави немовля
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