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На популярному українському курорті водний мотоцикл на швидкості протаранив "банан" з людьми

2 серпня 2021, 13:48
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НП сталася близько 18:00 в неділю на одному з пляжів курортного селища на Азовському морі.

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Водний мотоцикл влетів у людей / pixabay

1 серпня в Кирилівці водний мотоцикл на швидкості врізався в банан з людьми, в результаті постраждало четверо людей, в тому числі дитина.

Як повідомляє місцеве видання РІА-Мелітополь, НП сталася близько 18:00 в неділю на одному з пляжів курортного селища на Азовському морі.

Згідно з даними медиків Запорізького обласного центру екстреної медицини, до місця події прибуло дві бригади швидкої допомоги, щоб надати допомогу потерпілим.

Серед постраждалих двоє чоловіків у віці 30 років і 41 року, 43-річна жінка і дев'ятирічний хлопчик.

Двом потерпілим допомогу надали на місці, а ось 30-річного чоловіка із закритою травмою поперекового відділу хребта і 43-річну жінку із закритою травмою правого стегна довелося госпіталізувати в лікарню.

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У поліції з'ясовують всі обставини надзвичайної події.

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Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.

Кирилівка
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