На порозі вильоту із зеленої зони: у чотирьох регіонах України зіпсувалася ситуація з коронавірусом

У чотирьох регіонах України зіпсувалася ситуація з коронавірусом / УНІАН

Коронавірус в Україні останнім часом прискорився, тому в країні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. У чотирьох регіонах показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищений у:

Києві - 107;

Луганській області - 135;

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Херсонській області - 85;

Чернівецької області - 169.

Водночас у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Додамо, Чернівецька область є лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Там станом на 4 вересня заповнено 37,5% кисневих ліжок.

У чотирьох регіонах України зіпсувалася ситуація з коронавірусом / скріншот МОЗ

Відзначимо, коронавірус в Україні за добу 4 вересня виявлено у 1379 осіб. Водночас до лікарень госпіталізовано 899 осіб, а померли 17 осіб з підтвердженим діагнозом-19. За добу одужали 407 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (141), Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Коронавірус в Україні – про що йшлося раніше:

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, що вірусне навантаження в індійського штаму коронавірусу, відомого як Дельта, у 1000 разів більше, ніж у інших штамів.

Українські науковці прогнозують у нашій країні зростання числа випадків коронавірусу цієї осені і погіршення епідеміологічної ситуації аж до критичної. Як розповів член робочої групи НАН Ігор Іванов, ще у серпні в Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом становила 3% на день або 20% на тиждень. З початку осені - в перші тижні вересня - очікують від 3 до 3,5 тисячі інфікованих щодня.