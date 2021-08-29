На Прикарпатті малолітні хулігани розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео

Діти пошкодили плити склепу в місці поховання померлих.
У Коломиї Івано-Франківської області поліціянти встановили особи трьох підлітків, які пошкодили могили на кладовищі. Неповнолітні до того ж знімали на відео, як руйнували склеп.
Інцидент 27 серпня виявили поліціянти Коломийщини на території міста. Згодом було встановлено, що могили пошкодили троє неповнолітніх жителів, яким 13 і 14 років. Підлітків розшукали і привезли до відділку, повідомили у поліції Івано-Франківської області.
Співробітники правоохоронних органів також перевірили телефони затриманих і вилучили з них фото і відео моменту наруги. З неповнолітніми поліціянти поспілкувалися у присутності батьків та працівників служби у справах дітей.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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