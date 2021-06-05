На Прикарпатті стався землетрус / Reuters

У Карпатах 4 червня було зафіксовано землетрус. Його виявили поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою майже 2 за шкалою Ріхтера.

"4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою майже 2 за шкалою Ріхтера в с.Манява Богородчанського району", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що природне явище пройшло без негативних наслідків. Про постраждалих або руйнування не повідомляється. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, раніше в Україні у ніч проти 2 січня стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували в Закарпатській області - їх відчули жителі Виноградова. Епіцентр землетрусу залягав на глибині шість кілометрів.

читайте такожУ столиці Вірменії стався потужний землетрусТакож пізно ввечері 23 січня 2020 року на Закарпатті стався землетрус. Поштовхи магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера відчули жителі Виноградова.

Тоді місцеві жителі перелякалися через підземні поштовхи. Очевидці, кажуть, що поштовхи були досить сильними і навіть були схожі на вибух. За їхніми словами, в будинках затрусилися вікна.