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На шляху до НАТО: Альянс прийняв гучне рішення щодо України

29 травня 2021, 15:57

Україна реформує сектор оборони і безпеки перед членством в НАТО.

Україні дали пакет Цілей партнерства з НАТО
НАТО надасть Україні оновлений пакет Цілей партнерства / УНІАН

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання та заходи на період до 2025 року.

У ньому наведені сили і засоби, які Україна готує для участі в програмі Партнерство в ім'я миру, операціях і місіях Альянсу.

Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони та безпеки, насамперед - проекти та заходи оборонної реформи.

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Зближення України з НАТО:

  • Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, Чому Україна досі не в НАТО.
  • Глава офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
  • Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.
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