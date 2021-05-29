На шляху до НАТО: Альянс прийняв гучне рішення щодо України

НАТО надасть Україні оновлений пакет Цілей партнерства / УНІАН

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, оновлений пакет Цілей партнерства для України містить завдання та заходи на період до 2025 року.

У ньому наведені сили і засоби, які Україна готує для участі в програмі Партнерство в ім'я миру, операціях і місіях Альянсу.

Цілі партнерства підтримують інші завдання з реформування сектору оборони та безпеки, насамперед - проекти та заходи оборонної реформи.

читайте такожВступ України до НАТО: У МЗС пояснили, чому Києву не дають "зелене світло"

Зближення України з НАТО: