На репетиції параду до Дня Незалежності військові заспівали популярний хіт про Путіна

Українські військові промарширували Хрещатиком і заспівали популярну пісню / скріншот

У середу, 18 серпня, в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган "Путін — х*йло!".

Кадри опублікував у соцмережі Facebook з посиланням на Instagram-сторінку @_gibi_ журналіст Сергій Сидоренко.

На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.

"Ось це найкращий парад, однозначно! Лалалала-лалалала", - написав Сидоренко.

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Як відреагували у соцмережі:

Під відео користувачі написали коментарі, мовляв, вони у захваті від цього виконання хіта про Путіна. Втім деякі підозрюють, що відео змонтовано.

Як відомо, пісню-слоган "Путін - х*йло!"(евфемізована версія - Хутін пуйло) придумали вболівальники футбольного клубу Металіст. Вона висміює президента країни-агресора Володимира Путіна. Вперше пісня була виконана 30 березня 2014 року в Харкові вболівальниками українських футбольних клубів Металіст і Шахтар.

Дивіться відео, як проходить репетиція параду до Дня Незалежності України в 2021 році:

Військовий парад у Києві до Дня Незалежності - про що раніше писав Главред:

Вчора під час репетиції військового параду стався небезпечний випадок. В ході заходів з натовпу глядачів вибіг озброєний чоловік. Його одразу затримали.

Раньше у Києві були помічені винищувачі, військово-транспортні літаки і гелікоптери. Людей і тварин налякали гучні звуки авіації. Пізніше з'ясувалося, що це була підготовка до параду до Дня Незалежності України. Таким чином Нацгвардія проводила тренувальні польоти.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів про святкування ювілею Незалежності України. За його словами, 24 серпня на українців чекають концерти, військові паради і перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова.