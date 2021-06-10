На Рівненщині чоловік відметелив до реанімації маршрутника, який не підвіз його матір

На Рівненщині чоловік відметелив до реанімації маршрутника / УНІАН

В Рівненській області 26-річний хлопець побив водія маршрутки, коли той відмовився підвезти його матір. Про це повідомляє портал ТСН.

Жінка поскаржилася синові, що не дочекалася маршрутку. Той прийшов у Сільпо і побачив водія цього автобуса. Чоловік вирішив з'ясувати з ним стосунки, між ними сталася перепалка.

В ході конфлікту чоловік вдарив водія в обличчя. Той впав на асфальт і сильно вдарився головою. Тепер він у реанімації і за його життя борються медики.

Нападнику загрожує до двох років ув'язнення - у поліції відкрили кримінальне провадження за ненавмисне нанесення тілесних ушкоджень. Він шкодує, що водій постраждав.

читайте такожВ Ужгороді у маршрутці напали на жінку просто на очах у сина

Нагадаємо, раніше повідомляється, що в Новій Каховці в маршрутці пасажири влаштували суперечку через карантинні вимоги про носіння медичних масок. Один з чоловіків пристав до жінки з маленькою дитиною, яка не дотримувалася цієї вимоги, почав їй погрожувати і розмахувати руками. Приїхавши додому, жінка поскаржилася на попутника чоловікові, і той вирішив мстити.

Далі, чоловік приїхав в село Нові табори, де і проживав кривдник його дружини.

Потім він підстеріг супротивника на вулиці біля місцевого ДК і сильно побив.