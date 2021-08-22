Матюклива кричалка про Путіна бійців ЗСУ: на росТБ закотили істерику і назвали Зеленського "чортом"

Ольга Скабєєва / скріншот з відео

В ефірі телеабачення РФ знову істерично відреагували на виконання українськими військовими на репетиції параду матюкливого хіта про президента РФ Володимира Путіна.

Пропагандистка Ольга Скабєєва не приховувала жовчі після того, як Міністерство оборони України підтвердило, що відео з відомою піснею про президента Російської Федерації Володимира Путіна у виконанні українських військових не фейк, пише у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"В українській армії офіційно визнали, що відео не фейк. Більш того, сьогодні була (20 серпня, - ред.) нова репетиція і ці сволоти знову вийшли, сподіваючись на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це має стати офіційним армійським привітанням", - зривалася ан крик Скабєєва.

При цьому вона назвала президента України Володимира Зеленського "чортом" і захотіла, щоб він знайшов і покарав винних, а після публічно вибачився.

"Зеленський як глава держави і як верховний головнокомандувач, який повинен контролювати армію, зобов'язаний знайти винних, покарати цих людей і принести публічні вибачення. Поки цього не станеться, будь-які розмови безглузді. І цей чорт заявив, що президент Росії занадто емоційний. Зеленський заявив", - заявила пропагандистка.

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Раніше в Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.

Сумнозвісна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін-ху*ло" назвала їх "Талібан".