На Рівненщині чоловіка ледь не вбила картопля

Картопля накрила чоловіка з головою / УНІАН

Трагічний випадок стався в селі Мокре на Рівненщині. Чоловік постраждав від картоплі. Він викопав картоплю на городі, навантажив на підводу, щоб перевезти. Однак дістатися до місця дислокації так і не зміг, отримавши серйозні травми.

Як йдеться в сюжеті ТСН, по дорозі кінь отримав сильний переляк. Його налякав чужий собака. Тварина різко відсахнулася. В результаті, віз з картоплею перекинувся і з головою накрив візника.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні з переломами. Зокрема, у нього зламані ребра і травмована грудна клітка. Однак життю загрози немає.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області хлопчик переходив через міст і зірвався вниз. Через аварійний міст дитина впала на камені і отримала множинні переломи, в тому числі черепно-мозкову травму. Вона в реанімації.