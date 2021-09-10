На Рівненщині чоловіка ледь не вбила картопля

Він у лікарні з множинними переломами ребер.
Трагічний випадок стався в селі Мокре на Рівненщині. Чоловік постраждав від картоплі. Він викопав картоплю на городі, навантажив на підводу, щоб перевезти. Однак дістатися до місця дислокації так і не зміг, отримавши серйозні травми.
Як йдеться в сюжеті ТСН, по дорозі кінь отримав сильний переляк. Його налякав чужий собака. Тварина різко відсахнулася. В результаті, віз з картоплею перекинувся і з головою накрив візника.
Чоловіка госпіталізовано до лікарні з переломами. Зокрема, у нього зламані ребра і травмована грудна клітка. Однак життю загрози немає.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області хлопчик переходив через міст і зірвався вниз. Через аварійний міст дитина впала на камені і отримала множинні переломи, в тому числі черепно-мозкову травму. Вона в реанімації.