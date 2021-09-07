На Рівненщині хлопець зняв дике відео з мертвою лисицею та опублікував у Мережі

Хлопець зняв відео з мертвою лисицею та опублікував у Мережі / скріншот

У Мережу потрапило моторошне відео - на кадрах 18-річний житель села Собещиці на узбіччі дороги грав мертвою лисицею, немов лялькою. Його товариші знімали це на телефон і пізніше опублікували відео в TikTok. Зараз поліція з'ясовує обставини інциденту, який стався в Рівненській області.

Журналісти ТСН з'ясували, що хлопця, який знімав відео з мертвою лисицею, звуть Вадим, але розшукати його не вдалося. Вдома молодика не було, а слухавку він не брав.

Староста села Олександр Гаврилюк сказав, що знає його як порядного і активного хлопця. Нібито він пояснював старості, що знайшов тварину вже мертвою на узбіччі дороги. Але для чого знімав таке відео, не сказав.

"Конкретного пояснення він не дає. Він лише говорить про те, що шкодує, що він так зробив", — зазначив староста.

Відео викликало бурю обурення користувачів соцмережі. Вони пишуть, що наступного разу на місці тварини може опинитися людина.

Реклама

"Якщо йому весело, йому точно потрібен психіатр"

"Якщо залишиться без покарання, завтра замість лисиці буде людина"

Рівненська зоозахисниця Іннеса Шишкіна вважає, що для людей, які дозволяють собі таку жорстокість до тварин, необхідно застосовувати радикальні заходи.

У поліції за даним фактом порушили кримінальне провадження за ознаками жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

У поліцію ще викликатимуть Вадима та його товаришів для розмови, щоби точно з'ясувати, вбивали вони лисицю чи ні.

читайте також"Отруєння кішок і собак": еколог розповів, як домогтися покарання шкуродерівДо слова, хлопець вже не вперше має справу з копами. Раніше його оштрафували на 3400 гривень за те, що він мив мотоцикл і катався на березі озера в заповідній зоні. Ці кадри він також виклав у TikTok, але потім видалив ці відео.

Як повідомляв Главред, 15 липня Верховна Рада ухвалила закон, який впроваджує нові норми утримання тварин і поводження з ними. Згідно із законом, в Україні підвищили штрафи за жорстоке поводження з тваринами.