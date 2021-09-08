На Рівненщині тітка з племінником вирішили зазирнути всередину патрона: розпилювали болгаркою

Родичі хотіли зробити деталь до приладу / НПУ

На Рівненщині люди знайшли патрон і вирішили подивитися, що у нього всередині. Тітка і її племінник спробували розпиляти боєприпас болгаркою. В результаті, вони важко травмувалися і потрапили до реанімації.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області, повідомлення від медиків про те, що в лікарню з множинними вогнепальними пораненнями потрапили двоє жителів села Моквин надійшло ввечері 7 вересня.

Копи з'ясували, що тілесні ушкодження жінка і чоловік отримали у своєму дворі через розрив патрона до великокаліберної стрілецької зброї (12,7 х 108 мм).

Тепер у 71-річної жінки політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні поранення тіла. А її 54-річний племінник перебуває в реанімації без свідомості. У нього ще більш важкі травми.

У поліції розпочали досудове розслідування за фактом незаконного поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Жінка стверджує, що боєприпас вона знайшла в лісі десь місяць тому. А розпиляти його вони вирішили, щоб зробити деталь до побутового пристрою.

Нагадаємо, раніше у Новоград-Волинському сталася страшна трагедія. На швидку поступив дев'ятирічний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини.

Копи запідозрили в пригоді військового з Києва, друга сім'ї, який приїхав напередодні. На місці НП були виявлені куля калібром 9 мм та інші речові докази. А в машині військового провели обшук і знайшли цілий арсенал зброї.