На Столичному ринку прогриміли вибухи: довелося втрутитися спецназу / прес-служба поліції Київської області

На ринку Столичний під Києвом сьогодні гриміли вибухи: там учасники конфлікту не змогли "поділити права власності" – і почали кидатися димовими пакетами і петардами.

У конфлікт довелося втрутитися наряду реагування патрульної поліції. Пізніше на місце події виїхала слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та підтягнулися вибухотехніки та спецпризначенці, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці і поставили крапку в сьогоднішньому силовому протистоянні. Поліція залишилася охороняти публічний порядок і проводити на ринку превентивні заходи.

Постраждалих у результаті інциденту немає. Але доступ до адміністративної будівлі ринку довелося перекрити: там зараз йдуть слідчі дії.

Дати правову оцінку діям учасників конфлікту та притягнути винних до відповідальності поліція обіцяє найближчим часом.

Вибухи в києві: новини

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2 жовтня 2020 у центрі Києва прогримів вибух біля будівлі ВАКС. Був пошкоджений фасад будівлі.