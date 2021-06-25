На столичних ринках заборонили продавати низку продуктів: що загрожує порушникам

На столичних ринках заборонили продавати деякі товари / УНІАН

Київським ринкам з 24 червня заборонено продавати низку продуктів. Торгувати нині не можна товарами, які швидко псуються, написав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба у Facebook

Якими товарами заборонено торгувати на столичних ринках:

молочна продукція;

риба;

м'ясо-ковбасні;

кондитерські вироби з кремами.

"Локації, де вимога порушуватиметься, будуть закриватися",- підкреслив Кулеба.

Він також додав, що в літній період у Києві буде 80 локацій, де працюватимуть сезонні та сільськогосподарські ярмарки.

Раніше Главред писав про те, що народні депутати України розповіли, скільки грошей вони витрачають на харчування в місяць.

Як виявилося нардепи в місяць на продукти харчування витрачають від 6 до 20 тисяч гривень - більше однієї мінімальної зарплати. Також народні обранці збалансовано харчуються в їдальні Верховної Ради. Але крім того, вони витрачають круглі суми, щоб прогодувати свої сім'ї.