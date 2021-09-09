"На країну не сподівайтеся": Милованов закликав українців масово збирати на пенсії

Тимофій Милованов / УНІАН

Ексміністр економіки і радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов заявив, що в питанні пенсійного забезпечення українці повинні розраховувати лише на власні сили, а не на державну допомогу. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Милованов вважає, що краще українцям потрібно прямо зараз починати відкладати гроші на "старість". При цьому він вважає, що з часом пенсійна реформа таки буде впроваджена в Україні.

Однак, радник керівника ВП додав - через демографічну проблему в Україні нову пенсійну систему не запустять за рік або два і на весь процес піде куди більше часу.

"Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати і зберігати хоча б по 3-5%", ‒ сказав Милованов.

читайте такожГордон і Милованов зчепилися в прямому ефірі після слів про "дебіл"

Реклама

Нагадаємо, раніше між Тимофієм Миловановим і лідером партії Батьківщина Юлією Тимошенко стався конфлікт у прямому ефірі. Радник глави ВП було не зупинити назвав Тимошенко "бабусею української корупції".

"Ви є не мамою, а бабусею української корупції. Це не стосується віку. Це стосується того, що ви з такими людьми, як Лазаренко і Медведчук, заклали культуру політики в Україні", – сказав Милованов.

У відповідь Тимошенко кілька разів зазначила, що Милованов працює в Україні на іноземні гранти і відпрацьовує гроші