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На Сумщині чоловік випадково виявив у кюветі два трупи

30 серпня 2021, 13:58

Люди загинули в результаті ДТП. Копи встановлюють обставини.

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Мертвими виявилися чоловік і жінка / НПУ

У Сумській області випадковий перехожий знайшов у кюветі два трупи. Виявляється, на місці трапилася аварія.

Моторошну знахідку чоловік виявив у понеділок, 30 серпня, близько 08:00 ранку в селі річки.

Як передають у поліції регіону, 47-річний чоловік натрапив на двох мертвих людей, які лежали в кюветі. Поруч був автомобіль.

"До поліції надійшло повідомлення від 47-річного чоловіка про виявлення автомобіля ГАЗель у кюветі. Поруч з автомобілем було виявлено тіло жінки і чоловіка без ознак життя", - зазначено в повідомленні.

Фахівці встановлюють причини та обставини трагедії.

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Під питанням відкриття кримінального провадження за ст.286 "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" ККУ.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

Також раніше аварія сталася на Клочківському узвозі в Харкові. Автомобіль збив фершницю з конем. Згодом, тварина померла. Машина сильних пошкоджень не отримала. Відомо про розбите лобове скло і деякі вм'ятини на передній частині машини.

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ДТП Сумы
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