На Тернопільщині чоловік вбив дружину, а після підірвав себе

У Тернопільській області чоловік убив дружину / УНІАН

У Тернопільській області правоохоронці виявили мертвим подружжя. Правоохоронці встановлюють всі причини і обставини трагедії, пише пресслужба відомства.

Спочатку в правоохоронні органи звернулася місцева мешканка і розповіла, що в будинку свого брата вона виявила мертвою його 28-річну дружину. На тілі жінки були ознаки насильницької смерті.

Неподалік від будинку копи знайшли мертвим 39-річного чоловіка загиблої. За попередніми даними, він здійснив самогубство, підірвавши себе вибуховим пристроєм.

"Подружжя перебувало в процесі розлучення. Незадовго до події чоловік подзвонив своїй сестрі і попросив забрати з дому його малолітню доньку", - додали в пресслужба поліції.

Як раніше писав Главред, у селі Кийлів Бориспільського району на Київщині 4-річний хлопчик впав у вигрібну яму вуличного туалету. На допомогу дитині прийшла його 10-річна сестра, проте не змогла витягнути брата і сама впала в туалет.

Дівчинка померла, а хлопчика доставили до лікарні без свідомості.