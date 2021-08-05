На Тернопільщині спалах дельта-штаму COVID: звідки завозять вірус

На Тернопільщині виявили понад 50 випадків дельта-штаму / Daniel Foster / flickr.com/

У Тернопільській області медпрацівники підтвердили 52 нових випадки зараження дельта-штамом коронавірусу. До області новий штам завезли з Росії, Британії та Індонезії, заявили в пресслужбі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

"Фахівцями лабораторії проведено дослідження біоматеріалу, за допомогою тест-системи для визначення наявності восьми мутацій коронавірусу. 4 серпня з референс-лабораторії отримали позитивні результати тестування зразків біоматеріалу і підтверджений штам коронавірусу "Дельта", - розповіли в центрі контролю і профілактики хвороб.

Згідно з лабораторними результатами, медики виявили в 94 позитивних зразках 52 випадки зараження на "індійський" штам.

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"Із цих 52 зразків більшість осіб були приїжджими з-за кордону, зокрема з Росії, Великобританії та країн Індонезії, а також контактні особи. Очікувано, що "Дельта" поступово пошириться у межах області", - підкреслили в центрі контролю і профілактики хвороб.

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