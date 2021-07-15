На трасі Київ-Одеса стався масштабний зсув: частина дороги обрушилася

Траса обвалилася / Facebook

У Подільському районі Одеської області фіксувалися затяжні опади. В результаті повені на трасі Київ-Одеса стався сильний зсув через який обрушилася проїжджа частина.

Як повідомляє в Facebook Служба автомобільних доріг в Одеській області, частина дороги М-05 перекрита.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, 337 км, біля села Троїцьке в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття. Зараз крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита", - йдеться в повідомленні.

На даний момент підрядники виконують роботи по заміні перезволоженого грунту. 10 одиниць спецтехніки працюють круглими добами. Таким чином, вже вдалося замінити 2,2 тис.куб. метрів перезволоженого землі.

читайте такожПішла під землю: у Дніпрі на пішохідному переході провалилася дівчинаНагадаємо, раніше в Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль. Обсипався захисний шар бетону та частини перильної огорожі Берестейського мосту.

Від шляхопроводу відвалився шматок бетону і потрапив прямо в лобове скло автомобіля Газель. На щастя, ніхто не постраждав.